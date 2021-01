Offiziell: Schalke 04 verleiht Ahmed Kutucu zu Heracles Almelo - Schneider: "Mehr Einsatzzeiten"

Der FC Schalke 04 meldet einen Abgang in der laufenden Winter-Transferperiode: Stürmer Ahmed Kutucu wechselt auf Leihbasis für den Rest der Saison zum niederländischen Erstligisten Heracles Almelo . Das gaben die Schalker am Donnerstagabend bekannt. Auf Schalke hat der 20-Jährige noch einen Vertrag bis 2022. "Ahmed wünscht sich, auch mit Blick auf die Europameisterschaft im kommenden Sommer, mehr Einsatzzeiten. In Almelo ist die Wahrscheinlichkeit aktuell größer, dass er spielt", erklärte Sportvorstand Jochen Schneider in einer Mitteilung des Revierklubs den Transfer.

Kutucu war 2011 aus dem Nachwuchs von RW Essen in die Jugendabteilung von S04 gewechselt und durchlief bis zur U19 alle Nachwuchsteams der Königsblauen. Im Dezember 2018 gab er unter dem damaligen Trainer Domenico Tedesco beim 1:1-Unentschieden beim FC Augsburg sein Debüt für die Profis in der Bundesliga. Seitdem absolvierte der Mann mit der türkischen und der deutschen Staatsbürgerschaft insgesamt 45 Einsätze in der höchsten deutschen Spielklasse, bei denen er fünf Treffer erzielte. In der laufenden Spielzeit kommt Kutucu auf lediglich sieben Partien in der Bundesliga. Dabei stand er jedoch kein einziges Mal in der Startelf. Für die türkische Nationalmannschaft absolvierte er bislang zwei Länderspiele.