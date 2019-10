Schalke-Keeper Alexander Nübel erklärt guten Saisonstart: "Keiner fängt an zu träumen"

Nach sieben Spieltagen steht der FC Schalke 04 mit 14 Zählern auf Tabellenplatz sechs in der Bundesliga - punktgleich mit dem FC Bayern und RB Leipzig. Kaum einer hätte das nach der schwachen vergangenen Saison vorausgesagt. Doch unter dem neuen Trainer David Wagner hat sich schnell eine neue Spiel-Philosophie durchgesetzt, die direkt erste Erfolge gebracht hat. Im Interview mit Sport1 vor dem Spiel bei der TSG Hoffenheim (Sonntag, 18 Uhr) hat Torhüter und Neu-Kapitän Alexander Nübel mögliche Gründe für den starken Auftakt der Königsblauen in die neue Spielzeit genannt.

Nübel lobt Neu-Coach Wagner: "Redet viel mit den Spielern"

"Viele Faktoren spielen eine Rolle. So passt es dieses Jahr, der Kader ist wieder etwas kleiner geworden. Wir spielen nicht international. So konnten wir uns gut auf die Saison vorbereiten und sind relativ gut gestartet", erklärte der 23 Jahre alte Schalke-Keeper . "Letztes Jahr sind wir nicht gut gestartet und dann stehst du eigentlich das ganze Jahr unter Druck. Wenn du die ersten fünf Spiele verlierst, musst du das ganze Jahr performen, um das aufzuholen. Das ist schon sehr schwierig. Diese Saison sind wir besser reingekommen und alles ist ein bisschen entspannter. Wir haben keine englischen Wochen, nur im Pokal. Das hilft auch."

Eine große Rolle spielt auch Neu-Coach Wagner , der im Sommer aus der Premier League nach Gelsenkirchen gekommen ist. Über ihn sagt U21-Vizeweltmeister Nübel: "Er redet viel mit den Spielern. Auf aber auch neben dem Platz. Für mich ist es immer gut, wenn ein Trainer auf die Spieler zukommt und die Kommunikation sucht. Man fühlt sich so mehr wertgeschätzt. Er trägt dazu bei, dass wir erfolgreich sind."

Einst waren sie für den FC Schalke 04 aktiv. Aber was machen Raúl, Christoph Metzelder, Ivan Rakitic und Emile Mpenza heute? Der SPORT BUZZER hat sich auf Spurensuche begeben. ©

50 ehemalige Spieler des FC Schalke 04 und was aus ihnen wurde

Nübel zu seiner Zukunft: "Habe mir keine Frist gesetzt"

Der junge Kapitän von S04 glaubt trotz des starken Saisonstarts aber nicht daran, dass seine Mitspieler oder die Klub-Verantwortlichen direkt abheben. Zu sehr sei die vergangene Spielzeit noch in den Köpfen. "Bei uns in der Mannschaft fängt keiner an zu träumen. Bei den Fans weiß ich es nicht, die sind sehr emotional. Bei uns intern spielt das keine Rolle. Wir fokussieren uns im Moment wirklich nur auf das nächste Spiel", sagte Nübel.