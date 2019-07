Bericht: Schalke 04 macht Torwart Nübel Angebot für neuen Vertrag - Bayern-Transfer weiter möglich

Einst waren sie für den FC Schalke 04 aktiv. Aber was machen Raúl, Christoph Metzelder, Ivan Rakitic und Emile Mpenza heute? Der SPORT BUZZER hat sich auf Spurensuche begeben. ©

Alexander Nübel: Schalke-Keeper wäre 2020 ablösefrei zu haben

Der Ruhrpott-Klub strebt demnach eine Vertragsverlängerung bis 2023 mit Nübel an. Der Keeper, der in der vergangenen Saison Ralf Fährmann als Nummer eins ablöste, soll eine deutliche Gehaltserhöhung kassieren. Schalke 04 würde dem Torwart-Talent dazu eine Ausstiegsklausel anbieten, die ab 2021 greift. Die Schalker haben Grund zur Eile: Nübels Vertrag bei den Königsblauen läuft am Ende der kommenden Saison aus. Dann wäre der Jungstar (geschätzter Marktwert laut transfermarkt.de 12 Millionen Euro) ablösefrei zu haben.