Schalke 04 geht bei Alexander Nübel ins Risiko: Schneider mit klarer Ansage zum Bayern-Kandidaten

Schneider geht mit seiner aktuellen Aussage zur Nübel-Zukunft ins Risiko. Denn: Sollte der Torhüter das Schalker Angebot zur Verlängerung des Arbeitsverhältnisses ablehnen, könnte er den Klub nach Ablauf seines derzeitigen Vertrages im kommenden Sommer ablösefrei verlassen und ein echtes Schnäppchen für einen anderen Verein werden. Die Bild hatte zuletzt berichtet, dass Schalke dem Top-Talent einen Verbleib mit einer Gehaltsaufbesserung und einer Ausstiegsklausel für 2021 schmackhaft machen will .

Schneider lobt neuen Schalke-Torhüter Schubert

Mit der Verpflichtung des am Dienstag präsentierten Schubert haben die Schalker für den Fall der Fälle allerdings schon vorgesorgt. Nach dem Abgang von Ralf Fährmann zum Premier-League-Aufsteiger Norwich City ist der 21-Jährige die klare Nummer zwei - sollte Nübel den Verein verlassen auch mit der Aussicht auf mehr. "Wenn so ein großes Torwart-Talent wie Markus auf dem Markt ist, dann muss man zuschlagen. Es ist kein Geheimnis, dass Markus auch bei anderen Vereinen Interesse geweckt hat", erklärte Schneider. Schubert war bereits in diesem Sommer Nübel-Vertreter: Bei der U21-Europameisterschaft wurde das Torhüter-Gespann mit dem DFB-Team Zweiter.