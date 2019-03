Schalke 04: Aufstellung gegen Werder Bremen fix - Uth gestrichen, Sané auf der Bank

Schalke-Trainer Domenico Tedesco steht am Freitagabend in Bremen vor seinem Schicksalsspiel. Viele hatten bereits nach der 0:4-Klatsche gegen Düsseldorf seine Entlassung erwartet. Doch Tedesco blieb. In Bremen nun verzichtet der S04-Coach auf mehrere namhafte Profis, darunter auch Mark Uth.