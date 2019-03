Schalke 04: Das ist die Aufstellung gegen Manchester City - Fährmann spielt, Nastasic fehlt

Die Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale in der Champions League sind gering, doch Schalke-04-Trainer Domenico Tedesco sieht keinen Anlass zur vorzeitigen Aufgabe. Nach dem 2:3 im Hinspiel ist die Ausgangslage vor der Partie am Dienstagabend (21 Uhr - hier im Liveticker) beim englischen Meister Manchester City allerdings bescheiden. Tedesco, der beim Tabellen-14. der Bundesliga unter Beobachtung steht, setzt in der Startelf gegen ManCity wie bereits zuvor versprochen wieder auf Keeper Ralf Fährmann, der bereits im Hinspiel das Tor hüten durfte. Verteidiger Matija Nastasic fehlt wegen einer Fußprellung. Die vollständige Schalke-Aufstellung seht ihr hier in der Bildergalerie!

Die Aufstellung: So spielt der FC Schalke 04 bei Manchester City Ralf Fährmann ©

Nach der unglücklichen 2:3-Niederlage im Hinspiel müsste Schalke wegen der Auswärtstorregel mit mindestens mit zwei Toren Unterschied gewinnen, also 2:0 oder 3:1. Wenn der Revierklub vier oder mehr Tore schießt, genügt ein Sieg mit einem Tor Unterschied. Form und Klasse sprechen aber klar für ein Weiterkommen von ManCity. Manchester gewann 16 von 18 zurückliegenden Spiele, verlor nur einmal. Schalke wartet sei sechs Pflichtspielen auf einen Sieg und konnte erst ein Europacupspiel auf der Insel gewinnen: am 24. Oktober 2012 mit 2:0 beim FC Arsenal.

Mit Sané und Gündogan: So spielt Manchester City gegen Schalke

Caligiuri-Ausfall macht FC Schalke zu schaffen

Vor allem der Ausfall von Daniel Caligiuri, der sich beim 2:4 in Bremen am Freitag einen Syndesmoseriss zuzog und noch mehrere Wochen fehlt, ist für Schalke gravierend. Nicht mit dabei sein werden wie schon beim Auswärtsspiel gegen Werder Bremen am Freitag die Schalke-Profis Mark Uth und Amine Harit. Nach Informationen von Sky soll der einmalige Nationalspieler Uth eine Trainingseinheit der Schalker geschwänzt und daraufhin bei Tedesco in Ungnade gefallen sein. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel erklärte er das Aus von Harit und Uth vielsagend: "Da geht es auch um eine Charakter-Frage. Da entscheiden wir uns bewusst pro gewisse Spieler und nicht gegen andere."

Trainer Tedesco fühlt sich wohl in der Außenseiterrolle. Von Aufgabe keinen Spur: „Wir sind aufgestanden und in den Flieger gestiegen, um unsere kleine Chance zu nutzen. Wir brauchen einen besonderen Tag. Aber den wollen wir haben.“ City-Coach Pep Guardiola warnt davor, Schalke zu unterschätzen: „In 90 Minuten kann sehr viel passieren. Im Hinspiel hatten wir Glück, denn wir mussten 20 oder 25 Minuten in Unterzahl spielen, als wir schon 1:2 hinten waren. Da kann es auch mal passieren, dass du in dieser Phase alles verlierst. Wir wollen die Fehler der Vergangenheit vermeiden. Denn in diesem Wettbewerb wird jeder Fehler hart bestraft.“

