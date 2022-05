Die bisherigen Aufstiege des FC Schalke 04 – und was daraus in der Bundesliga wurde

Der FC Schalke 04 ist zum insgesamt vierten Mal in das Fußball-Oberhaus zurückgekehrt. Zum dritten Mal schaffte der siebenmalige Deutsche Meister den direkten Wiederaufstieg. Nur nach dem Abstieg von 1988 verbrachte der Revierklub drei Spielzeiten hintereinander in der 2. Liga. Die Aufstiege der Schalker und die anschließende Verweildauer in der Bundesliga im Überblick. Anzeige

Saison 1981/82 Nach dem ersten Abstieg des Gründungsmitglieds der Bundesliga ließ die Rückkehr nicht lange auf sich warten. Gleich das erste Zweitliga-Jahr beendeten die Schalker souverän und schafften mit Torhüter Norbert Nigbur und ihrem besten Torschützen in der Saison, Norbert Janzon (13 Treffer), die sofortige Rückkehr als Tabellenerster mit drei Punkten Vorsprung vor Hertha BSC.

Saison 1983/84 Die Freude über den Aufstieg währte nicht lange, die Mannschaft stieg als Tabellen-16. durch die beiden Relegationsspiele gegen Bayer Uerdingen (1:3, 1:1) gleich wieder ab. Siegfried Held, der die Schalker als junger Chefcoach zurück in die Bundesliga geführt hatte, wurde noch vor Rückrundenbeginn entlassen. Sein Nachfolger wurde Jürgen Sundermann, der den zweiten Abstieg nicht verhindern konnte. Mit dem jungen Olaf Thon und am Ende vier Siegen in Serie schaffte die Revierelf erneut den Aufstieg - diesmal als Zweiter hinter dem Karlsruher SC. Vier Spielzeiten hielt sich die Mannschaft in der Bundesliga.