FC Schalke 04 verlängert mit Verteidiger Bastian Oczipka: "Eckpfeiler unserer Mannschaft"

Der FC Schalke 04 hat den Vertrag mit Linksverteidiger Bastian Oczipka um drei Jahre bis zum Sommer 2023 verlängert und damit verhindert, dass Oczipka den Verein im Sommer ablösefrei verlassen könnte . Das teilten die Schalker am Samstag mit. Der 31-Jährige war 2017 von Eintracht Frankfurt nach Gelsenkirchen gekommen und verpasste in dieser Saison bislang keine einzige Pflichtspiel-Minute.

Trainer Wagner lobt Oczipka: "Etablierter Bundesliga-Linkverteidiger, von denen es nicht viele gibt"

"Basti ist einer der Eckpfeiler unserer Mannschaft, der in der Hinrunde als absolut verlässliche Größe auf der linken Außenbahn einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, das Team zu stabilisieren. Das hat er nahtlos fortgesetzt, als er in drei Partien als Innenverteidiger gespielt hat", lobte Schalkes Sportdirektor Jochen Schneider den Routinier in einer Mitteilung auf der Vereinswebsite. Trainer David Wagner pflichtete ihm bei: "Basti hat in dieser Saison konstant gutes bis sehr gutes Niveau angeboten. Er ist nicht nur ein etablierter Bundesliga-Linksverteidiger, von denen es nicht viele gibt, sondern ebenso ein feiner Mensch. Deshalb freue ich mich sehr, dass er Teil unserer Gruppe bleibt."