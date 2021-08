Ex-Schalke-Profi Benito Raman rechnet mit Absteiger ab: "Wollte mit dem Fußball aufhören"

Beim FC Schalke 04 übt man den Neuanfang: Der Bundesliga-Absteiger hat seinen Kader für den Wiederaufbau in Liga zwei komplett umgekrempelt. 13 Neuzugänge stehen insgesamt 26 Abgängen gegenüber – einer der abgewanderten Spieler: Der Belgier Benito Raman. Nach zwei Jahren auf Schalke ist er f ür drei Millionen Euro zu RSC Anderlecht in sein Heimatland gewechselt . In einem Interview mit der belgischen Fachzeitung Les Sports hat er nun noch einmal kräftig gegen seinen Ex-Klub nachgetreten: "Ich wollte mit dem Fußball aufhören", bilanziert er seine Zeit auf Schalke.

Dabei wirkte die sportliche Situation, die in der abgelaufenen Spielzeit im ersten Abstieg seit 1988 mündete, auf die Profis während der Saison gar nicht so fatal, wie Raman nun erklärte: "Wir hatten nie das Gefühl, dass wir absteigen würden", sagte der 26-Jährige: "Bis zu dem Moment, als wir dann wirklich abgestiegen sind."

Der Abstieg nach dem 0:1 in Bielefeld am 30. Spieltag ließ das Pulverfass Schalke explodieren: Die Spieler wurden bei der Ankunft in Gelsenkirchen von einem wütenden Fan-Mob empfangen. Die Reaktionen einiger vermeintlicher Anhänger schockierten Raman: "Ja, ich hatte auch Angst. Wir hatten Anspruch auf Polizeischutz, und ich habe ihn beantragt", erklärte er. "Zwei oder drei Wochen lang patrouillierte eine private Schutzfirma vor meinem Haus. Vor allem, als wir elf Tage lang in Quarantäne beim Klub bleiben mussten. Ich wollte nicht, dass meiner Frau oder meinem Sohn etwas zustößt."