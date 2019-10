DFB-Pokal kompakt: Schalke 04 feiert Benito Raman - Bayer Leverkusen gewinnt gegen den SC Paderborn

Arminia Bielefeld - Schalke 04 2:3 (0:3)

Schalke 04 hat sich ins Achtelfinale des DFB-Pokals gezittert. Die Gelsenkirchener kamen beim Zweitligisten Arminia Bielefeld zu einem 3:2 (3:0) und beendeten ihre Durststrecke von zuvor drei Spielen ohne Sieg in Folge. Matchwinner war Doppel-Torschütze Benito Raman. Der Sommer-Einkauf, der nach seinem Wechsel von Fortuna Düsseldorf zu S04 bei seinem neuen Klub bisher kaum in Erscheinung getreten war, legte mit seinen Toren in der 25. und 31. Minute den Grundstein für den Erfolg. Zuvor hatte Alessandro Schöpf das 1:0 erzielt (16.). Bielefeld machte es nach einer verkorksten ersten Hälfte noch einmal spannend und kam nach dem Seitenwechsel durch Fabian Klos (72.) und Cebio Soukou (77.) heran. In einer turbulenten Schlussphase hatte die Arminia dann zahlreiche weitere gute Chancen.