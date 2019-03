Schalke 04: Nach Kader-Ausbootung - Deshalb wurde Bentaleb von Stevens aussortiert

Der 24-Jährige wird in die U23 der Gelsenkirchener versetzt. Zeitgleich teilte der Verein mit, dass „die Tür für eine Rückkehr selbstverständlich offen“ sei. Daher habe man auch „keine zeitliche Begrenzung“ für diesen Schritt festgelegt. Sogar Amine Harit, der sich beim Training am Freitag einen Bänderriss zuzog, erschien an Krücken in der Veltins Arena - Bentaleb ging der Forderung seines Trainers "Wir machen alles zusammen!" nicht nach.