Schalke 04 besser als der FC Bayern? Hoffenheim-Trainer Schreuder überrascht mit Aussage

Trainer David Wagner wendete sich nach dem Schlusspfiff enttäuscht ab. Nur Siebter statt Erster. Sein FC Schalke 04 hat die Patzer der Konkurrenten schon wieder nicht nutzen können und den Sprung an die Tabellenspitze der Bundesliga verpasst. Die Königsblauen verloren am Sonntagabend trotz deutlicher Überlegenheit mit 0:2 (0:0) bei der TSG 1899 Hoffenheim.

Hoffenheim-Trainer Schreuder: Schalke "bisher der stärkste Gegner, gegen den wir gespielt haben"

Dennoch gab es Lob von allen Seiten für den starken Auftritt des FC Schalke, der es nur verpasst hatte, seine Dominanz in Tore umzusetzen. Vor allem ein Lob dürfte alle Fans des FC Bayern München aufhören lassen - bei Sky sagte Hoffenheim-Trainer Alfred Schreuder am Sonntagabend nämlich: "Das war bisher der stärkste Gegner, gegen den wir gespielt haben. Schalke war 60 Minuten sehr, sehr gut"

Spitze gegen den FC Bayern München: Friedhelm Funkel macht's vor

Nicht der erste Seitenhieb gegen den FC Bayern an diesem Wochenende: Fortuna-Düsseldorf-Trainer Friedhelm Funkel schoss gegenüber der Bild noch härter gegen den FCB. "In den letzten zwei Jahren stimmt es definitiv nicht mehr bei Bayern", sagte Funkel offen. "Die haben jetzt schon 10 Gegentore bekommen. In der Zeit, als Jupp Heynckes Trainer war, hat Bayern 17 Gegentreffer bekommen – aber in der kompletten Saison."