Schalke 04 bestätigt: Verteidiger Leo Greiml kommt ablösefrei von Rapid Wien

"Leo ist ein großes Talent und einer der besten österreichischen Fußballer seines Jahrgangs", sagt S04-Sportdirektor Rouven Schröder in einer Klub-Mitteilung: "Sowohl bei Rapid als auch in der österreichischen U21-Nationalmannschaft hat Leo in der Vergangenheit schon Verantwortung auf dem Platz übernommen, ehe ihn die Knieverletzung ausbremste. Er passt charakterlich sehr gut in unsere Mannschaft. Wir freuen uns, dass er sich ligaunabhängig für uns entschieden hat und im Sommer Teil unseres Teams wird."