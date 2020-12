Nach 26. Spiel ohne Sieg: Schalke-Boss Schneider nimmt Team in die Pflicht - und stärkt Trainer Baum

Drei Punkte aus zehn Bundesliga-Spielen, Tabellenletzter mit vier Punkten Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz - dazu noch die Serie von saisonübergreifend 26 sieglosen Liga-Partien in Folge: Die Krise des FC Schalke 04 wächst von Spieltag zu Spieltag. Auch gegen Bayer Leverkusen am Sonntagabend blieb der von allen Spielern und Verantwortlichen so dringend herbeigesehnte Befreiungsschlag aus. Die 0:3-Heimpleite gegen die Werkself zementierte den absoluten Fehlstart der Königsblauen. Nach dem nächsten Nackenschlag nahm Sportvorstand Jochen Schneider sein Team in die Pflicht: "Wir müssen wieder aufstehen, aufgeben ist nicht. Es bringt nichts, dass wir uns an den Horrorzahlen fest machen", sagte der S04-Boss bei Sky.

