Schalkes Embolo drückt Erzfeind BVB im Titelkampf die Daumen: "Ich wünsche es ihnen"

Schalke 04 und Borussia Dortmund gelten seit jeher als Erzrivalen und gönnen sich im Normalfall nicht einmal den Dreck unter den Fingernägeln. Doch nun sorgt eine Aussage von Schalke-Stürmer Breel Embolo für Aufsehen. "Als Schalker darf man Dortmund eigentlich den Meistertitel nicht gönnen. Aber ich wünsche es ihnen", antwortete der Schweizer im Interview mit dem TV-Sender SRF auf die Frage, ob er dem BVB oder dem FC Bayern im Titelkampf in der Bundesliga die Daumen drücke.

Embolo: "Ich bin froh, wenn Manuel Akanji in meiner Nähe ist"

Der Grund: Bei den Dortmundern spielt mit Innenverteidiger Manuel Akanji ein guter Freund des Schalkers und noch dazu sein Mannschaftskollege aus der Nationalmannschaft der Schweiz. "Ich bin froh, wenn Manuel Akanji in meiner Nähe ist. Am liebsten hätte ich ihn in meinem Klub", erklärte der 22-Jährige.

Der Offensivmann ist nach diversen verletzungsbedingten Pausen nun wieder für die Auswahl der Schweiz nominiert worden. "Ich freue mich riesig, dass ich in die Nati zurückkommen konnte", so der Schalker, der bisher 30 Mal für die Schweiz aufgelaufen war. In der Liga kommt der verletzungsanfällige Schalker in dieser Saison nur auf zwölf Einsätze, in denen er immerhin vier Treffer erzielen konnte.

Am Samstag wird es dann ernst für Akanji und Embolo, denn dann steht das erste EM-Qualifikationsspiel in Georgien an. Mit den weiteren Gegnern Irland, Dänemark und Gibraltar haben die Eidgenossen allerdings eine durchaus machbare Gruppe erwischt.

