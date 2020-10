Nach Katastrophen-Start: FC Schalke 04 für Lothar Matthäus "sicherer Abstiegskandidat"

Erst einen Punkt hat der FC Schalke 04 aus den ersten fünf Bundesliga-Spielen geholt. Auch der Trainer-Wechsel von David Wagner zu Manuel Baum hat bisher nicht gefruchtet. Die jüngste 0:3-Niederlage gegen Borussia Dortmund im Revierderby war der nächste Tiefpunkt für den gebeutelten Traditionsklub, der seit 21 Spielen nicht mehr gewonnen hat. Für Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus ist daher klar, worum es für die Königsblauen in dieser Saison geht: "Nach all dem, was wir von Schalke 04 auf und neben dem Platz in den letzten Monaten erlebt haben, muss man leider sagen: Schalke ist zum heutigen Tag ein sicherer Abstiegskandidat", schrieb Matthäus am Montag in seiner Sky-Kolumne.

Und zumindest für den Moment findet sich diese Schlussfolgerung auch in der Bundesliga-Tabelle wieder: S04 steht nach fünf Spieltagen auf Platz 17. Hoffnung könne der Klub derzeit nur daraus schöpfen, dass zumindest "theoretisch" genug Zeit bleibe um Punkte zu holen, erklärte Matthäus. "Zum jetzigen Zeitpunkt fragt sich nur: gegen wen?", so der 59-Jährige. Aktuell müsse das Schalker Saisonziel sogar sein, "zwei Mannschaften zu finden, die sie nach 34 Spieltagen hinter sich lassen" – Schalke solle also die Relegation in den Blick fassen.

Matthäus: Mainz, Köln und Bielefeld weitere Abstiegskandidaten

Immerhin sieht Matthäus tatsächlich einige Mannschaften, vor denen Schalke am Ende der Saison landen könnte, um sich vor dem ersten Abstieg seit 1988 zu bewahren: "Stand jetzt könnten das Mainz, Köln oder Bielefeld sein." Allerdings plagen Schalke erhebliche strukturelle Probleme, schreibt er: "Kein Spieler, an den man sofort denkt, wenn der Name Schalke fällt. Kein Konzept auf und neben dem Platz. Keine Philosophie und kein Geld in der Kasse. Wo sonst soll das hinführen, als ein fußballerisches Stockwerk tiefer?"