Schalke 04 gegen den BVB: Das waren die brisantesten Revierderbys der letzten Jahre

Zum Durchklicken: Die brisantesten Revierderbys zwischen Schalke und BVB der letzten Jahre

So rosig wie aktuell für BEIDE Teams sah es in der Revierderby-Geschichte schon lange nicht mehr aus. In der vergangenen Jahren war es meist nur der BVB, der mit breiter Brust ins Derby ging. So auch beim jüngsten Aufeinandertreffen von Dortmund und Schalke Ende April – an das sich alle S04-Fans noch lange erinnern werden. Schließlich verhinderten die damals sogar abstiegsgefährdeten Schalker mit ihrem 4:2-Sieg – ausgerechnet in Dortmund –, dass der BVB (zu dem Zeitpunkt war Dortmund mit einem Zähler Rückstand auf den FC Bayern Tabellen-Zweiter) einen weiteren Schritt Richtung Meisterschaft machte.