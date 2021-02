Sancho, Haaland, Guerreiro: BVB lässt lädierten Schalkern im Derby keine Chance

Borussia Dortmund hat seinen Aufwärtstrend aus dem Champions-League-Spiel unter der Woche fortgesetzt und seinen Erzrivalen Schalke 04 ein weiteres Stück in Richtung Zweitklassigkeit geschossen. Dank der Treffer von Jadon Sancho (42.), Erling Haaland (45. und 79.) und Raphael Guerreiro (60.) gewann der BVB das Derby in Gelsenkirchen mit 4:0 (2:0) und hielt den Rückstand auf die Königsklassen-Plätze zumindest konstant. Zuvor hatten die weiter sechs Punkte entfernten Rivalen VfL Wolfsburg (3:0 bei Arminia Bielefeld) und Eintracht Frankfurt (2:1 gegen den FC Bayern) ebenfalls Siege eingefahren.

Hoppe trifft den Pfosten - Guerreiro sorgt für die Entscheidung

Während Schalke versuchte, sich zu sortieren, zeigte sich der BVB unerbittlich und legte nach. Sancho flankte den Ball in den Strafraum, Haaland hob ab und wuchtete die Kugel durch eine spektakuläre Aktion, die beachtliche Körperkontrolle erforderte, volley ins Netz. Die S04-Profis trotteten kurz darauf mit hängenden Köpfen in die Kabine - wer nun aber glaubte, dass Team würde sich aufgeben, sah sich zumindest in den ersten Minuten nach Wiederbeginn getäuscht. So konnte Borussen-Torhüter Marwin Hitz einen Versuch von Matthew Hoppe nur mit Mühe an den Pfosten lenken (51.).