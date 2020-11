Wirbel auf Schalke: Klub widerspricht Berichterstattung über Halbzeit-Flucht von Stambouli

Der FC Schalke 04 hat die Berichterstattung der Bild zurückgewiesen, wonach Abwehrspieler Benjamin Stambouli am vergangenen Wochenende beim 0:2 gegen den VfL Wolfsburg vorzeitig das Stadion verlassen haben soll. In der Pause war der 30 Jahre alte Franzose von Trainer Manuel Baum ausgewechselt worden. Doch der Revierklub stellt sich den Vorwürfen nun proaktiv entgegen. "Zeugenaussagen und Videoaufnahmen der Überwachungskameras belegen, dass Benjamin Stambouli erst weit nach Schlusspfiff und zusammen mit Omar Mascarell sowie Goncalo Paciencia die VELTINS-Arena verlassen hat, ehe er mit seinem Pkw vom Parkplatz am Profileistungszentrum abfuhr", heißt es am Dienstag in einer Stellungnahme auf der Homepage des Bundesligisten.

