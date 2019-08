Christian Heidel: Schlaganfall im Türkei-Urlaub - Ex-Schalke-Boss hatte laut Freundin "Glück"

Schock für alle Fans des FC Schalke 04 : Christian Heidel hat im Urlaub laut Aussagen seiner Lebensgefährtin Stefanie Buchholz, die von der Bild zitiert wird, einen Schlaganfall erlitten. Der Vorfall soll sich am Hotel-Strand im gemeinsamen Urlaubs-Ort, dem türkischen Belek, ereignet haben. Der ehemaligen Schalke-Manager befindet sich laut Bericht aktuell in der Uni-Klinik von Mainz. "Es sieht gut aus. Er hatte wohl viel Glück im Unglück", gab Buchholz gegenüber dem Blatt vorsichtige Entwarnung.

Nach Schlaganfall: Heidel soll keine langfristigen Einschränkungen davongetragen haben

Heidel-Freundin: Schalke-Aufsichtsratsboss Tönnies schickte Privatjet

Nach der Erstversorgung in der Klinik in der Türkei soll auch Schalke-Aufsichtsratsboss Clemens Tönnies seinem ehemaligen Sportvorstand geholfen haben, in dem er seinen Privatjet mit einem Professor der Uni-Klinik Mainz in die Türkei fliegen ließ. Am Mittwoch sei Heidel dann mit dem Tönnies-Jet nach Mainz geflogen. Der wegen seiner rassistischen Aussagen in der Kritik stehende Tönnies habe laut Heidels Lebensgefährtin "keinen Moment gezögert".