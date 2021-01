Aufsichtsratschef Buchta: So geht es nach dem geplatzten Deal mit Clemens Tönnies bei Schalke weiter

Trotz des Verzichts auf eine finanzielle Hilfe von Clemens Tönnies sieht der neue Aufsichtsratchef des FC Schalke 04 den Bundesliga-Klub handlungsfähig und gibt einen Einblick in das weitere Vorgehen bei den Gelsenkirchenern. "Der Vorstand ist weiter gefordert, geplante Maßnahmen sehr kurzfristig umzusetzen. Unsere Handlungsfähigkeit ist nicht eingeschränkt. Wir werden ruhig und fokussiert weiterarbeiten – nur das hilft dem Klub in dieser schwierigen Situation", sagte Jens Buchta in einem auf der Vereins-Homepage veröffentlichten Interview und bezeichnete die Situation beim Tabellenletzten, der händeringend auf der Suche nach Verstärkungen ist, als "sportlich und wirtschaftlich angespannt".

Anzeige