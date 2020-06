Bericht: Schalke-Boss Clemens Tönnies tritt von allen Ämtern zurück

Paukenschlag beim FC Schalke 04 : Offenbar ist Clemens Tönnies mit sofortiger Wirkung von allen Ämtern zurückgetreten. Das berichtet die Bild unter Berufung auf Quellen im Schalker Umfeld. Der 64-Jährige stand zuletzt massiv in der Kritik - erst wegen rassistischer Entgleisungen im Sommer, dann auch wegen eines massiven Corona-Ausbruchs in seiner Fleischfabrik in Rheda-Wiedenbrück, die einen partiellen Lockdown in NRW zur Folge hatte. Auch bei Schalke 04 war der Gegenwind immer stärker geworden, insbesondere die Ultras forderten den Rücktritt des Unternehmers.

Schalke ist aktuell DAS Thema in der Bundesliga - nicht nur die sportliche Misere ist mit 16 Spielen ohne Sieg dramatisch, auch die wirtschaftliche Krise hat erhebliche Dimensionen erreicht. Das Handelsblatt hatte am Montag berichtet, dass die Landesregierung von NRW dem kriselnden Verein mit einer Bürgschaft in Höhe von 40 Millionen Euro unter die Arme greifen will. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte am Mittag noch betont, dass die Landesregierung darüber noch keine Entscheidung getroffen habe.