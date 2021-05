Corona-Fall bei Schalke: Spieler positiv getestet – Nachholspiel gegen Hertha in Gefahr?

Neue Corona-Sorgen beim FC Schalke 04: Wie der Klub am Montagmittag bekannt gab, wurde ein Spieler im Rahmen der täglichen Schnelltestreihe positiv auf das Virus getestet. Der namentlich nicht genannte Profi habe sich umgehend in häusliche Quarantäne begeben. Alle weiteren Tests bei der Mannschaft waren negativ, das Training am Montag wurde aber vorsichtshalber abgesagt. Eine PCR-Testreihe soll nun Aufschluss darüber geben, ob der positive Schnelltest weitere Auswirkungen auf die Mannschaft hat. Das Ergebnis wird für Dienstagvormittag erwartet, dann soll mit dem Gesundheitsamt beraten werden.

