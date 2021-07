Schalke bestätigt: Torwart Ralf Fährmann positiv auf Corona getestet – S04 plant weiteren Transfer

Der FC Schalke 04 muss zum Saisonstart auf Stammtorwart Ralf Fährmann verzichten. Wie der Zweitligist am Dienstagmittag bekannt gab, ist der 32-Jährige der zunächst namentlich nicht genannte S04-Spieler, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Der Schlussmann habe sein Einverständnis gegeben, dass der Verein seinen Namen nennt, hieß es. Zuerst hatte Sky berichtet. Somit wird Fährmann, dem es aktuell gut gehe, am Freitag im Eröffnungsspiel der 2. Bundesliga gegen den Hamburger SV (20.30 Uhr, Sat.1 und Sky) nicht zur Verfügung stehen.

S04 plant nun den Transfer eines weiteren Torhüters, um den kurzfristigen Fährmann-Ausfall zu kompensieren. "Wir wollen kurzfristig reagieren und müssen uns professionell aufstellen", kündigte Sportvorstand Rouven Schröder in einer Medienrunde am Dienstag an. Nach Möglichkeit soll der neue Mann noch vor dem HSV-Spiel zu Kader stoßen. Neben dem S04-Urgestein Fährmann steht mit Michael Langer (36) lediglich ein weiterer erfahrener Keeper im Kader. Der Österreicher wird aller Voraussicht nach gegen Hamburg zwischen den Pfosten stehen. Erst in der vergangenen Woche hatten die Gelsenkirchener mit Markus Schubert (23) einen Torhüter ablösefrei an Vitesse Arnheim abgegeben.