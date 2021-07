PCR-Test bestätigt positiven Corona-Befund bei Schalke 04 - Mannschaft in Quarantäne-Trainingslager

Der positive Corona-Befund eines Profis von Schalke 04 am Montag hat sich nach der Auswertung des PCR-Tests bestätigt. Dies teilten die Gelsenkirchener am Dienstagmorgen mit und erklärte, dass "die betroffene Person in häuslicher Isolation" bleibe. Die Mannschaft werde sich "in ein freiwilliges Quarantäne-Trainingslager" begeben. Auf den für Freitagabend geplanten Zweitliga-Start hat der Fall nach S04-Angaben aber keine Auswirkungen. Der Bundesliga-Absteiger soll dann den Hamburger SV empfangen. Die Begegnung sei "aktuell nicht gefährdet".

