Nach Corona-Wirbel bei Schalke 04: Mannschaft nimmt Training wieder auf

Nach dem Wirbel um positive Corona-Tests hat Schalke 04 am Mittwoch wieder mit dem Mannschaftstraining begonnen. "Nachdem am Montag in einer routinemäßig durchgeführten PCR-Testreihe zunächst zwei Fälle von Covid-19 nachgewiesen wurden, ergab die Kontrolltestung der beiden zunächst positiv getesteten Personen bereits am Dienstag ein negatives Ergebnis", teilten die bereits als Bundesliga-Absteiger feststehenden Gelsenkirchener mit: "Deshalb ist nach Rücksprache mit den zuständigen Stellen und Experten davon auszugehen, dass es sich in beiden Fällen mit hoher Wahrscheinlichkeit um falsch positive Tests handelt."

