Schalke 04 trennt sich von David Wagner: Trainer muss nach Negativserie gehen - Nachfolge offen

David Wagner ist nicht länger Trainer des FC Schalke 04! Nach der Pleite des S04 gegen den SV Werder Bremen am Samstagabend (1:3) zog der Klub aus dem Ruhrgebiet nach dem 18. Spiel in Serie ohne Sieg am Sonntagvormittag die Reißleine und trennte sich von dem 48-Jährigen. Über die Nachfolge von Wagner werde der Klub in den kommenden Tagen informieren, teilte Schalke in einer ersten Stellungnahme mit.