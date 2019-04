Dietmar Hamann schimpft über Derby-Jubel von Schalke 04: "Nur die Meisterschale hat gefehlt"

Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann hat den großen Jubel der Schalke -Profis nach dem Derbysieg gegen Borussia Dortmund am vergangenen Samstag als übertrieben eingestuft und hart kritisiert. "Als ich gesehen habe, wie die Schalker den Derbysieg gefeiert haben, habe ich auf die Tabelle geschaut und wusste, warum sie erst 30 Punkte haben", sagte der 45-Jährige in der TV-Sendung Sky90 und vermisste offenbar eine gewisse Demut: "Sie hätten zu den Fans gehen, sich für die Unterstützung bedanken und gleichzeitig für den Mist entschuldigen sollen, den sie 30 Spieltage gespielt haben."

Hamann weiter: "Sie haben ein Mannschaftsfoto vor der Kurve gemacht. Das einzige, was gefehlt hat, war die Meisterschale." Tatsächlich hatten die S04-Profis ihren Triumph im Anschluss an das 4:2 noch auf dem Rasen überschwänglich zelebriert. Nach der Rückkehr nach Gelsenkirchen war die Party in der Kultkneipe Bosch an der Glückaufkampfbahn weitergegangen. Die Spieler mischten sich spontan unter die Fans, stimmten „Derbysieger, Derbysieger“ an und tanzten auf Tischen.