Tönnies-Nachfolger Jens Buchta: Das ändert sich bei Schalke 04 – Mittelmaß keine Option

Der finanziell angeschlagene FC Schalke 04 will trotz großer Sparzwänge nicht im Mittelmaß versinken. "Wir werden natürlich in den nächsten zwei, drei Jahren bestimmte Veränderungen bei der Finanzstruktur der Mannschaft vornehmen müssen, das bringt die Situation mit sich. In dieser Zeit sollten wir nicht die internationalen Plätze als Ziel ausgeben. Das ist aber keinesfalls ein Bekenntnis zum Mittelmaß", sagte der neue Aufsichtsratsvorsitzende Jens Buchta den Zeitungen der Funke Mediengruppe.