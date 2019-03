Schalke 04: Tedesco wird nach Pleite in Bremen wohl nicht entlassen - Schneider: "Trendwende"

Von wegen Entlassung! Trainer Domenico Tedesco darf beim FC Schalke 04 trotz der bitteren 2:4-Pleite beim SV Werder Bremen auf einen Verbleib hoffen. „Es war eine Trendwende in der Leistung“, sagte der neue Sportvorstand Jochen Schneider - schränkte allerdings auch ein: "Es wäre besser gewesen, wenn wir es mit einem anderen Ergebnis gestützt hätten. Die Art und Weise der Niederlage gibt uns Kraft und Zuversicht." Auf die Frage, ob Tedesco auch am Dienstag (21 Uhr) gegen Manchester City in der Champions League auf der Bank sitzen werde, antwortete Schneider laut übereinstimmenden Medienberichten mit einen "Ja".