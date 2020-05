Bundesliga kompakt: Krise bei Schalke 04 verschärft sich - Turbulente Partie zwischen Hoffenheim und Köln

Kurz nach dem Wiederbeginn erhöhte Hoffenheim auf 2:0. Torschütze: Baumgartner (46.). Zwei Minuten später legte der 20-Jährige seinem Kollegen Steven Zuber per Hacke das 3:0 auf. Nach einer Gelb-Roten-Karte für Kapitän Benjamin Hübner (51.) gerieten die Platzherren ins Wanken, mussten aber nur noch den Gegentreffer von Florian Kainz hinnehmen (60.). Die große Chance, das Spiel noch einmal spannend zu machen, vergab Mark Uth. Der FC-Stürmer scheiterte mit einem Foulelfmeter an TSG-Keeper Oliver Baumann (77.). Schon im Rheinderby bei Fortuna Düsseldorf am vergangenen Wochenende hatte sich Uth einen Fehlschuss vom Punkt geleistet.

Die TSG Hoffenheim hat ihren ersten Sieg nach der Corona-Pause eingefahren. Das Team von Trainer Alfred Schreuder kam gegen den 1. FC Köln zu einem 3:1 (1:0) und kann weiter auf die Qualifikation für die Europa League hoffen. Im Fokus der Partie am Mittwochabend stand vor allem Christoph Baumgartner. Der Österreicher brachte die TSG in Führung (11.) und traf noch vor der Pause ein weiteres Mal. Dem Tor wurde wegen einer Abseitsstellung von Vorlagengeber Munas Dabbur jedoch die Anerkennung verweigert (42.). Zwischendurch wurde Baumgartner zudem rüde von Kölns Sebastiaan Bornauw gefoult. Nachdem Schiedsrichter Felix Brych zunächst auf Gelb entschieden hatte, verschärfte der Referee nach Ansicht der Videobilder das Strafmaß und zeigte Rot (26.).

Union Berlin - Mainz 05 1:1 (1:1)

Eine Woche nach dem 0:5-Heimdebakel gegen RB Leipzig hat Mainz 05 zumindest ein wenig Wiedergutmachung betrieben. Die Rheinhessen holten durch ein 1:1 (1:1) bei Union Berlin einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf, spüren als Tabellen-15. aber zunehmend den heißen Atem von Fortuna Düsseldorf auf dem Relegationsplatz im Nacken. Ridle Baku brachte das Team von Trainer Achim Beierlorzer in der Hauptstadt in Führung (13.). Marcus Ingvartsen schoss das 1:1 (33.) für die Berliner, die sich ebenfalls weiter im Abstiegskampf befinden und nur drei Zähler Vorsprung auf die Mainzer haben. Ab der 42. Minute mussten die Köpenicker am Mittwochabend mit einem Mann weniger auskommen, da Robert Andrich per Gelb-Roter-Karte des Feldes verwiesen worden war.