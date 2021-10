Souveräner Heimsieg gegen Dynamo Dresden: Schalke 04 zieht mit Spitzenreiter St. Pauli gleich

Das Aufstiegsrennen in der 2. Liga verspricht in dieser Saison ein äußerst spannendes zu werden: Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 hat sich nach einem verpatzten Saisonstart an die Tabellenspitze herangerobbt und mit dem Erstplatzierten FC St. Pauli gleichgezogen. Die Königsblauen setzten sich am Samstagabend gegen Aufsteiger Dynamo Dresden im Heimspiel in der Veltins Arena mit 3:0 (1:0) durch. Thomas Ouwejan (20. Minute) brachte Schalke mit einer Willensleistung per getrecktem Bein nach einer missglückten Klärungsaktion der Sachsen in Führung, Marius Bülter (78.) besorgte per Kopf das vorentscheidende 2:0. Marcin Kaminski (90.+4) köpfte in der Nachspielzeit zum Endstand ein. Ein verdienter Sieg für S04, das in der zweiten Halbzeit kurzzeitig etwas den Fokus verlor und unter Druck der Dresdener geriet.

