Schalke-Trainer David Wagner: Kann bei Arbeiter-Tradition "keinen Operettenfußball anbieten"

"Jetzt, wo wir uns beschnuppert haben und die Spieler gemerkt haben, dass ich und meine Mitarbeiter keine Volltrottel sind, haben wir eine Arbeitsatmosphäre geschaffen, in der es sehr viel Spaß macht, an seine Leistungsgrenze zu kommen", erklärte Wagner im Interview mit der Welt am Sonntag die bislang überzeugende Spielzeit der Schalker . Dass die Königsblauen dabei selten wirklich glanzvoll auftreten, stört den früheren BVB-Nachwuchstrainer wenig.

David Wagner fordert Leidenschaft und Zusammenhalt

"Wie die Jungs und Mädels in der Nordkurve zusammen das Spiel leben, sollte es auch gespielt werden: Ein Fußball, der von Leidenschaft, positiver Aggression und Zusammenhalt geprägt ist. Wenn sich der Verein und die Fans in einer Arbeitertradition sehen, kann ich keinen Operettenfußball anbieten , wo anschließend nicht mal die Trikots gewaschen werden müssten", betonte der 48-Jährige.

Dabei kann sich der Coach auf seine jungen Profis verlassen, von denen viele in dieser Saison einen großen Entwicklungsschritt genommen haben. "Im Moment haben wir tatsächlich eine der spannendsten Mannschaften in Deutschland: Suat Serdar, Amine Harit und Jonjoe Kenny sind 22, Ozan Kabak, Ahmed Kutucu und Rabbi Matondo 19. Levent Mercan und Juan Mirando nicht zu vergessen. Nassim Boujellab ist 20 und Alex Nübel 23. Es ist Wahnsinn, was wir an Talent und Potenzial in unserem Kader haben", urteilte Wagner, der die drittjüngste Mannschaft der Liga betreut.