Hans Sarpei kandidiert für Aufsichtsrat - Ex-Schalke-Profi erklärt: So will ich S04 besser machen

Der FC Schalke 04 will seinen Aufsichtsrat neu besetzen. Am Wochenende tagt der Wahlausschuss. Einer der Kandidaten für einen Platz im Führungsgremium ist Ex-Profi Hans Sarpei. Der 44-Jährige wird sich dem Wahlausschuss vorstellen und hofft, als einer von zehn Kandidaten auf der Jahreshauptversammlung am 13. Juni zugelassen zu werden. Auf Facebook teilte Sarpei am Freitag mit, er wolle "meinen Beitrag für einen Neustart auf Schalke leisten." Er bewerbe sich für den Aufsichtsrat "und für einen diversen, integrativen, weltoffenen und vor allem sportlich erfolgreichen FC Schalke 04", fügte er an. Außerdem postete er Screenshots seines Interviews mit der WAZ. Als Spieler gewann Sarpei mit dem Revierklub den DFB-Pokal und zog ins Halbfinale der Champions League ein.

