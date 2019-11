Ex-S04-Trainer Domenico Tedesco: "Ich werde immer Schalke-Fan sein"

In seinem ersten Jahr als Trainer beim FC Schalke 04 wurde Domenico Tedesco mit seinem Team überraschend Vizemeister hinter dem FC Bayern München. In der Saison 2018/19 gerieten die Königsblauen und Tedesco aber in den Abstiegskampf. Nach einer 0:7-Klatsche im Champions-League-Achtelfinale gegen Manchester City konnten die Schalker Bosse, die zuvor trotz vieler Negativerlebnisse am Coach festgehalten hatten, nicht mehr anders - und entließen Tedesco.

Tedesco hat weiter viele gute Erinnerungen an seine Zeit bei Schalke 04

Der heuerte knapp ein halbes Jahr nach seiner Demission in Gelsenkirchen beim russischen Erstligisten Spartak Moskau an, hat an seine Zeit bei S04 aber dennoch viele gute Erinnerungen. "Es ist kein Geheimnis, dass ich mich dort sehr wohl gefühlt habe", erzählt Tedesco im Interview mit dem Kicker. Deswegen sei auch das Aus "nicht spurlos an mir vorübergegangen". Er erinnert an die extremen Emotionen auf Schalke - mit einem 2:0-Derbysieg über Borussia Dortmund, aber auch einer 0:4-Heimpleite gegen Fortuna Düsseldorf. "Ich bin froh, dass ich das erleben durfte, und werde immer Schalke-Fan sein", versichert Tedesco.

Dass es in seinem zweiten Amtsjahr auf Schalke nicht mehr rund lief, hat für Tedesco mit dem verpatzten Saisonstart zu tun. Denn S04 startete mit fünf Niederlagen in die Bundesliga-Spielzeit 2018/19. Damit, so der Trainer, sei das Team "zu Saisonbeginn gleich in einen Strudel geraten".

Tedesco: Abgänge von Goretzka, Kehrer und Meyer ein Grund für das Schalker Abrutschen

Außerdem erinnert Tedesco daran, "dass wir mit Leon Goretzka, Thilo Kehrer oder auch Max Meyer Spieler verloren haben, die wir wenig bis gar nicht ersetzen konnten." Goretzka wechselte im Sommer 2018 ablösefrei zum FC Bayern, Kehrer wenig später zum französischen Serienmeister Paris-Saint Germain mit dem deutschen Trainer Thomas Tuchel und Mittelfeldspieler Meyer nach Ablauf seines Vertrages zum Premier-League-Klub Crystal Palace.

Tedesco äußert sich im Kicker auch zu seiner Spielphilosophie. Kritiker hatten ihm während seiner Zeit oft nachgesagt, Schalke spiele unter ihm unspektakulär und defensiv. Dazu sagt der 34-Jährige, der im Sommer 2017 vom Zweitligisten Erzgebirge Aue nach Gelsenkirchen gekommen war: "Bei mir galt schon immer: Wir wollen mutig nach vorne spielen und viele Tore schießen." Wie erklärt er sich dann, dass er den "Defensiv-Stempel" bekam? "Ich glaube, das hat mit der Art des Spiels zu tun. Das war häufig kein gepflegtes Kurzpassspiel, das stimmt. Wir haben viel das Mittel der zweiten Bälle angewendet, sind viel über die Wucht gekommen. Aber einfach, weil wir mit Angreifern wie Franco di Santo, Guido Burgstaller und Breel Embolo entsprechende Spielertypen hatten."