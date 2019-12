Beide Fan-Lager schweigen: Schalke-Fan stirbt am Rande des Spiels in Wolfsburg

Trauer im Gästeblock des FC Schalke 04 beim Auswärtsspiel gegen den VfL Wolfsburg: Vor der Partie der beiden Bundesligisten ist ein Fan der Gelsenkirchener tödlich verunglückt. Der Anhänger von S04 ist nach Polizeiangaben in der Nähe des Stadions schwer gestürzt und erlag anschließend seinen Verletzungen. Genaueres zum Unfallhergang ist noch nicht bekannt. Es gibt keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Beide Fanlager stellten ihren Support ein.

Bei dem Verstorbenen soll es sich Medienberichten zufolge um einen 41-jährigen Fan handeln, der bei jedem Spiel der Schalke 04 im Stadion dabei war. Aus Anteilnahme stellten neben den S04-Anhängern auch die Wölfe-Fans im zweiten Durchgang den Support ein und präsentierten ein Banner mit der Aufschrift "Ruhe in Frieden!".

VfL Wolfsburg spricht Mitgefühl aus: "Sind in Gedanken bei Angehörigen und Freunden"

Im Verlauf der zweiten Halbzeit gab Wolfsburgs Stadionsprecher Georg Poertzsch bekannt, dass der VfL Wolfsburg in der Halle09 für die mitgereisten Schalker Fans einen Seelsorger stellt. Der VfL sprach in einer Pressemitteilung sein Mitgefühl aus, schrieb: "Wir wünschen den Angehörigen und Freunden viel Kraft und wir sind in Gedanken bei ihnen."