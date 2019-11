Dank Amine Harit! Schalke 04 dreht Partie beim FC Augsburg - und kann doch noch siegen

Der FC Schalke 04 kann doch noch gewinnen. Zum Abschluss des 10. Bundesliga-Spieltags konnte die Mannschaft des neuen Trainers David Wagner die Partie beim FC Augsburg nach drei Spielen ohne Dreier und nach zwei Rückständen doch noch gewinnen. Ein Eigentor von Augsburgs Stephan Lichtsteiner (45.+1), ein Kopfballtor von Ozan Kabak (71.) und ein Treffer nach klasse Solo von Amine Harit (82.) sorgten für den 3:2-Auswärtssieg. Die Augsburger Tore erzielten Daniel Baier (38.) und Alfred Finnbogason (60.). Damit stellt die Mannschaft des neuen Trainers David Wagner den Anschluss an die europäischen Tabellenplätze her, springt mit 18 Punkten auf Platz sechs. Der FCA rutscht mit sieben Zählern auf Relegationsplatz 16 ab.

Schalke-Coach Wagner hatte fast komplett auf die erfolgreiche Elf des Pokalspiels gegen Arminia Bielefeld gesetzt. Im Gegensatz zum 3:2 unter der Woche rückte lediglich Suat Serdar neu in die Startformation, der Nationalspieler ersetzte im Mittelfeld Alessandro Schöpf. Im Angriff setzte Wagner erneut auf Mark Uth und den in Bielefeld zweimal erfolgreichen Benito Raman. Früh musste der Schalke-Coach jedoch reagieren, weil Salif Sané frühzeitig mit einer Verletzung ausfiel. Der 29 Jahre alte Innenverteidiger erhielt in der Anfangsphase einen Schlag aufs linke Knie. Sané krümmte sich vor Schmerzen, wurde dann auf dem Platz behandelt und musste schließlich mit einer Trage abtransportiert werden, um anschließend ins Krankenhaus gebracht zu werden. Weitere Untersuchungen folgen, twitterte der Klub in der Halbzeitpause. Für ihn kam in der 9. Spielminute Daniel Caligiuri.