Gibt es am zweiten Spieltag das Coutinho-Debüt? Vor der Partie FC Schalke 04 gegen den FC Bayern München am Samstag (18:30 Uhr/live im SPORTBUZZER-Ticker) scheint sich in Fußball-Deutschland alles um den ersten Einsatz des brasilianischen Leih-Spielers Philippe Coutinho (27) zu drehen.

1.600 Zuschauer beim ersten Training am Dienstag in München trotz Nieselregen, Riesen-Medienrummel - Diese Woche gehörte Philippe Coutinho (27) und dem FC Bayern. Der Brasilianer vom FC Barcelona wird mit einer Gebühr von 8,5 Mio. Euro der teuerste Leihspieler der Bundesliga-Geschichte und sorgt dafür, dass der Transferstau beim Rekordmeister doch noch aufgelöst wurde. ,,Gratulation, FC Bayern, zu diesem sensationellen Transfer", schwärmt Ex-Bayernprofi und England-Kenner Dietmar Hamann in einer Kicker-Kolumne am Donnerstag vom früheren Liverpooler Coutinho, ,,er ist ein Gewinn für die Bundesliga, ich gehe fest davon aus, dass Coutinho voll einschlagen wird." Ob ihn Niko Kovac (47) am Samstagabend auf Schalke direkt bringen wird, ließ der Bayern-Coach am Donnerstag in der Pressekonferenz noch offen. ,,Wir dürfen Philippe nicht verheizen", sagte Kovac, der schon auf den Ex-Schalker Leon Goretzka (Oberschenkelverletzung) verzichten muss. Nicht mehr im Bayern-Kader stehen wird Renato Sanches. Der portugiesische Europameister von 2016 wechselt Medienberichten zufolge zum französischen Ligue-1-Klub OSC Lille.

Den mageren Start des Gegners aus Gelsenkirchen beim 0:0 in Mönchengladbach will Kovac nicht überbewerten. ,,Es wird das erste Heimspiel unter dem neuen Trainer David Wagner sein und wir wissen, was wir erwarten können", sagte Kovac am Donnerstag in München, ,,gutes Verteidigen, gutes Umschalten und hohe Aggressivität."

FC Schalke 04 gegen den FC Bayern - Diese Partie gab es im Vorjahr ebenfalls in der Startphase der Saison. Am vierten Spieltag gewannen die Münchner mit 2:0 durch Tore des zu Real Madrid zurückgekehrten James Rodriguez und von Robert Lewandowski. Damals war es das Duell Vizemeister gegen Meister und die Schalker blieben auch im vierten Spiel in Folge ohne Sieg. Insgesamt ist der FC Bayern ohnehin nicht der Gast, bei dem Schalke-Siege eine Bank sind... Seit 17 Liga-Spielen konnte S04 nicht mehr gegen den Branchenriesen gewinnen, zuletzt gab es einen Schalker Sieg am 4. Dezember 2010, damals noch unter der Regie von Trainer Felix Magath. Beendet nun ausgerechnet Bundesliga-Rookie David Wagner diese Negativ-Serie? ,,Wie gut der FC Bayern ist, darüber brauchen wir nicht zu reden", sag der neue Schalke-Coach, ,,wir werden nur dann eine Chance haben, wenn wir an unser absolutes Limit kommen." Das müssen die Königsblauen ohne Suat Serdar versuchen. Der Mittelfeldspieler fehlt nach einer Innenbandverletzung.

Wie sehe ich das Spiel Schalke gegen FC Bayern München live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel Schalke 04 gegen FC Bayern München am Samstag live und exklusiv. Die Übertragung auf Sky Bundesliga 1 startet schon um 17.30 Uhr aus der Veltins Arena. Sebastian Hellmann moderiert, ihm zur Seite steht Experte Lothar Matthäus. Kai Dittmann wird der Reporter sein.

Wird Schalke gegen FC Bayern München live im Free-TV übertragen?

Nein! Sky hält die Exklusivrechte. Eine längere Zusammenfassung der Partie Schalke gegen FC Bayern München ist im Free-TV am Samstag zuerst im ,,Aktuellen Sport-Studio" des ZDF ab 22.45 Uhr zu sehen. DAZN-Kunden können die Partie nach dem Abpfiff ebenfalls im Zusammenschnitt sehen.

Gibt es einen Live-Stream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel Schalke 04 gegen FC Bayern München bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Live-Ticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Samstag einen Liveticker zum Spiel Schalke 04 gegen FC Bayern München an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es hier ab 18.15 Uhr.

