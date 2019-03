Blamage gegen ManCity: Schalke-Stars ließen sich von "BVB-Friseur" die Haare schneiden

Er ist wahrlich kein Glücksbringer. Vor der Klatsche bei Manchester City ließen sich die Schalke-Profis Weston McKennie, Nabil Bentaleb, Salif Sané, Rabbi Matondo und Breel Embolo die Haare von Starfriseur Sheldon Edwards alias "HD Cutz" noch einmal in Form bringen. Der Friseur veröffentlichte kurz darauf die frisch frisierten Schalker auf seiner Instagram-Seite. Nach Informationen der Bild soll der Friseur dafür extra ins Teamhotel "The Lowry" der Schalker gekommen sein. Ob dies die richtige Vorbereitung auf ein Spiel in der Königsklasse ist, darf wohl stark angezweifelt werden. Zumal sich Schalke auch in der Liga in der Krise befindet und nur vier Punkte vor dem Relegationsrang 16 liegt.