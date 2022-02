Schalke 04 ohne Gazprom-Logo und mit Schweigeminute - Aktionen auch in Rostock und Ingolstadt

Der Sport positioniert sich weiter gegen den Krieg gegen die Ukraine. Auch vor den Partien der 2. Liga am Samstagmittag gab es angesichts des russischen Angriffs Solidaritätsbekundungen. Schalke 04 schickte seine Mannschaft in der Begegnung beim Karlsruher SC wie angekündigt ohne das Logo des russischen Sponsors Gazprom aufs Feld, zudem gab es vor allen drei Spielen eine Schweigeminute. Diese hatte die Deutsche Fußball Liga (DFL) für die Partien in der Bundesliga und der 2. Liga an diesem Wochenende empfohlen. Alle Teams liefen zudem mit einem Trauerflor auf, der jedoch auch eine Geste der Anteilnahme wegen des tödlichen Autounfalls von Borussia Mönchengladbachs U23-Spieler Jordi Bongard in dieser Woche sein dürfte. Auch die Fans in den Stadien setzten Zeichen gegen den Krieg, hielten teils Transparente hoch, auf denen Sätze wie "Stop War" (dt.: "Stoppt den Krieg") zu lesen waren. Anzeige

Schalke hatte bereits am Donnerstag angekündigt, sein Team vorerst nicht mehr mit dem Logo des russischen Energiekonzerns auf dem Trikot auflaufen zu lassen. Medienberichten zufolge prüft der finanziell angeschlagene Revierklub zudem, aus dem bis 2025 laufenden Vertrag mit dem langjährigen Partner vorzeitig auszusteigen. Zu dem Duell beim KSC reisten die Königsblauen mit einem Bus eines lokalen Unternehmens an - also nicht mit dem eigenen Bus und möglicher Gazprom-Werbung.

S04-Trainer Grammozis hofft auf "friedliche Lösung"

Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis sagte bei Sky zu dem Krieg gegen die Ukraine: "Es war im ersten Moment unabhängig von Gazprom eine Geschichte, die alle Menschen bewegt. Wir haben uns sofort gewünscht, dass es hoffentlich eine friedliche Lösung gibt, weil es beunruhigende Bilder sind, die man von dort sieht."



Wie in Karlsruhe beim S04-Spiel gab es auch vor dem Anpfiff der zeitgleich angesetzten Begegnungen Hansa Rostock gegen den 1. FC Nürnberg und FC Ingolstadt gegen den FC St. Pauli eine Schweigeminute in den jeweiligen Stadien. Bei Hansa spielt mit Danylo Sikan sogar der aktuell einzige Ukrainer im deutschen Profifußball. Er steht gegen Nürnberg in der Rostocker Anfangsformation. Trainer Jens Härtel hatte am Donnerstag zur Situation des 20-Jährigen, der Ende Januar von Schachtjor Donezk an die Ostsee gekommen war, gesagt: "Die Familie von Sikan scheint in Sicherheit, seine Freundin ist vor Ort. Aber natürlich beschäftigt ihn die aktuelle Situation in der Ukraine."