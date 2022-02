Zwischen Gazprom und Glaubwürdigkeit: Wie Schalke 04 in die Finanz-Zwickmühle gerät

Sportlich nimmt der FC Schalke 04 gerade wieder die Rückkehr in die Bundesliga ins Visier, doch wirtschaftlich droht dem finanziell angeschlagenen Traditionsverein angesichts der kniffligen Situation rund um den russischen Sponsor Gazprom neues Unheil. Mit bangem Blick verfolgt Schalke die politische Lage in Osteuropa nach der Anerkennung der ostukrainischen Separatistengebiete durch Russland. Schalke sei sich "seiner besonderen Rolle unter den deutschen Sportvereinen bewusst", teilte der Klub in einer ersten Reaktion mit.

