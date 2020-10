Schalke 04 gegen den VfB mit Uth? Trainer Baum: "Wäre wichtig, dass er spielt" - Kurioser Vergleich

Trainer Manuel Baum vom FC Schalke 04 hofft im Bundesliga-Heimspiel an diesem Freitag (20.30 Uhr, DAZN) gegen den VfB Stuttgart auf einen Einsatz seines Angreifers Mark Uth. "Er ist einer unserer kreativsten Spieler. Er hat den Vorteil, dass er seine Mitspieler in Szene setzen und auch selbst Tore machen kann", betonte Baum bei der virtuellen Pressekonferenz am Donnerstag. "Es wäre wichtig, dass er am Freitag spielt", bekräftigte Baum. Uth war in den vergangenen beiden Partien gegen Union Berlin (1:1) und bei Borussia Dortmund (0:3) wegen muskulären Problemen ausgefallen. Gegen Stuttgart nicht reichen wird es hingegen für eine Rückkehr von Torwart Ralf Fährmann, der beim 0:4 gegen RB Leipzig in der Halbzeit wegen Adduktorenbeschwerden von Neuzugang Frederik Rönnow ersetzt wurde.