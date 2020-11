Schneider bestätigt: Schalke einigt sich mit Profis auf Gehaltsverzicht – Regelung bis Saisonende

Auch sportlich ist die Lage bei S04 weiter düster. Zwar gab es mit dem schmeichelhaften 4:1 in der ersten Runde des DFB-Pokals am Dienstag gegen den 1. FC Schweinfurt den ersten Pflichtspiel-Erfolg seit Monaten. In der Bundesliga ist man aber nach wie vor 21 Partien ohne Sieg und steht auf dem vorletzten Platz. Am Samstag (15.30 Uhr, Sky) steht das Keller-Duell gegen den Letzten Mainz 05 an.