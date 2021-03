Erste Grammozis-Aufstellung bei Schalke 04 fix: Neuer Trainer nimmt gegen Mainz drei Änderungen vor

Der FC Schalke 04 steckt unter Zugzwang: Das Heimspiel des Revierklubs gegen Mainz 05 am Freitagabend (20.30 Uhr, DAZN) könnte bereits die letzte Chance für S04 im Abstiegskampf bedeuten. Neun Zähler hat der abgeschlagene Tabellenletzte der Bundesliga nach 23 Spielen auf dem Konto - nochmal genau so viele ist das rettende Ufer, ein Nichtabstiegsplatz, entfernt. Mit Mainz gastiert nun der bereits um acht Zähler enteilte Liga-Vorletzte bei den Königsblauen. Schalkes Joker: Dimitrios Grammozis. Der neue - nunmehr fünfte - Schalke-Trainer in dieser Saison will sofort die Trendwende herbeiführen. Helfen sollen dabei die drei Umstellungen, die der ehemalige Darmstadt-Trainer in seiner ersten S04-Startelf im Vergleich zur Aufstellung beim 1:5 in der Vorwoche gegen den VfB Stuttgart vorgenommen hat. Diese verantwortete noch Vorgänger Christian Gross.

