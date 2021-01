Nach Pleite bei Gross-Debüt: Schalke-Boss Schneider reagiert auf Transfer-Forderung von Uth und Tönnies-Hilfe

Bei der Talkrunde "Sky90" war der Klub-Boss zugeschaltet. "Wir geben nicht auf", betonte Schneider dort und ergänzte mit Blick auf die Pleite in Berlin: "Wir sind ordentlich in das Spiel reingekommen. Das 2:0 hat uns letztlich den Stecker gezogen. Es wäre gestern was drin gewesen, aber wir haben es nicht geschafft, in Führung zu gehen." Trotz des enttäuschenden Debüts setzt der 50-Jährige vollstes Vertrauen in Gross und die Trendwende unter ihm. Er ist sich sicher, dass der neue Coach den Spielern "das Selbstvertrauen zurückgeben" könne.