Schalke 04 findet Gross-Nachfolger: Dimitrios Grammozis unterschreibt bis 2022

Bundesligist FC Schalke 04 hat die Verpflichtung von Dimitrios Grammozis als neuem Cheftrainer bekanntgegeben. Der 42-Jährige tritt beim stark abstiegsbedrohten Revierklub die Nachfolge des am Sonntag freigestellten Christian Gross an. Der ehemalige Darmstadt-Trainer unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022. Das gab der Revierklub am Dienstagabend bekannt. Zuvor hatten bereits mehrere Medien darüber berichtet.

Grammozis soll die verbliebenen elf Saison-Spiele an der Seitenlinie stehen und in der kommenden Spielzeit den Neuaufbau einleiten. Nach dem Aus von Gross hatten zunächst Mike Büskens und Onur Cinel die Trainingseinheiten am Montag und Dienstag geleitet. Grammozis ist nach David Wagner, Manuel Baum, Huub Stevens und Christian Gross der bereits fünfte Schalke-Trainer in dieser Saison. Er war schon im vergangenen Herbst als Trainer-Kandidat des Tabellenletzten gehandelt worden.