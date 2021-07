Kurz vor dem Start in die erste Zweitligasaison seit 1990/91 musste der FC Schalke 04 sich nach dem Corona-Fall von Torhüter Ralf Fährmann im Kader etwas einfallen lassen. Die Wahl fiel auf ein freiwilliges Quarantäne-Trainingslager in Billerbeck. Nach dem ersten Abstieg nach 30 Jahren Bundesliga beginnt für die Knappen nun also auch diese Zweitligasaison außergewöhnlich – und mit einer ersten Herausforderung an Spieltag eins gegen den HSV (20.30 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker). Die fünf Testspiele in der Sommervorbereitung konnte S04 aber alle gewinnen. Als Kapitän des Teams wählte Trainer Dimitrios Grammozis Neuzugang und Rückkehrer Danny Latza .

Für den Hamburger SV hat es auch in der dritten Saison in der zweiten Liga nicht für den Aufstieg gereicht. Der ehemalige Bundesliga-Dino setzt mit dem neuen Coach Tim Walter bereits auf den sechsten Trainer in vier Spielzeiten. "Ein Ziel zu formulieren wäre der völlig falsche Ansatz", sagte Walter bei seiner Vorstellung an der Elbe. Jedoch betonte er: "Platz vier ist kein Ziel", auf diesem Platz war der HSV in den vergangenen drei Saisons jeweils am Ende gelandet.