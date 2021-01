Deutliche Pleite bei Hertha BSC: Horror-Serie von Schalke 04 geht auch unter Trainer Christian Gross weiter

Die Horror-Serie von Schalke 04 geht auch unter Christian Gross weiter. Sechs Tage nach seiner Vorstellung verlor der neue Trainer mit seiner Mannschaft 0:3 (0:1) bei Hertha BSC und verpasste die in Gelsenkirchen schon so lang ersehnte Wende. S04 ist nun seit 30 Bundesliga-Spielen ohne Sieg und könnte am kommenden Samstag in der Partie gegen die TSG Hoffenheim für eine Einstellung des Negativrekords von Tasmania Berlin sorgen, das 1965/1966 31-mal nacheinander vergeblich auf einen Erfolg gehofft hatte. Für den Dreier der Hertha, die nach einem 1:4 beim SC Freiburg vor der Weihnachtspause ebenfalls angeschlagen in die Partie gegangen war, sorgten am Samstagabend Matteo Guendouzi (36.), Jhon Cordoba (52.) und Krzysztof Piatek (80.).

Anzeige