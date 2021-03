Nächste Wende bei Ralf Rangnick? Schalke-Aufsichtsrat kündigt nach Absage neues Gespräch an   

Der FC Schalke 04 hat die Hoffnung auf eine Verpflichtung von Ralf Rangnick als neuen Sportvorstand noch nicht endgültig aufgegeben. Aufsichtsratschef Jens Buchta kündigte nach der Absage Rangnicks am Samstag an, Anfang der Woche noch einmal mit dessen Berater Marc Kosicke sprechen zu wollen. "Ich werde da sicherlich noch einmal alles ausloten", sagte Buchta am Samstagabend vor dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Anzeige

Demnach sei er am Vormittag "beim Tanken" von Kosicke über Rangnicks Absage informiert worden. "Da war ich schon sehr überrascht, das muss ich schon sagen", meinte Buchta. Man habe sich aufgrund der Umstände noch einmal zu einem weiteren Gespräch verabredet. Dies bestätigte Buchta auch in der Halbzeitpause der Partie bei Sky. "Ich habe mit Herrn Kosicke vereinbart, dass wir am Montag ein Folgegespräch führen. Wir wollen die verständliche Aufregung des Wochenendes sich legen lassen. Dann werden wir ausloten, was möglich ist", so der Schalke-Boss, für den es "ein Gebot der Höflichkeit" gewesen sei, mit der Rangnick-Seite erneut zu sprechen. "Das hat er sofort angenommen." Gleichzeitig stellte Buchta klar, von Rangnick voll überzeugt zu sein: "Sie werden im Aufsichtsrat niemanden finden, der gegen Ralf Rangnick wäre."

Mitglied der Schalke-Gruppe pro Rangnick: "Haben kleinen Hoffnungsschimmer"

Auch Jörg Grabosch - der ehemalige Geschäftsführer der Entertainment-Firma Brainpool und Mitglied der Schalke-Gruppe, die Rangnick als Sportvorstand installieren will - wollte die Hoffnung auf ein zukünftiges Engagement des Ex-Leipzigers auf der vakanten Führungsposition bei S04 nicht aufgeben. "Wir haben einen kleinen Hoffnungsschimmer", erklärte Grabosch gegenüber Sky.

Der Anlass: Rangnick ließ über seinen Medienberater bekanntgeben, dass er sich "aufgrund der zahlreichen Unwägbarkeiten innerhalb des Vereins" derzeit nicht in der Lage sehe, die sportliche Verantwortung bei S04 zu übernehmen. "Das Wort 'derzeit', deutet darauf hin, dass es in absehbarer Zeit möglich sein könnte", befand Grabosch. An den von Rangnick vorgebrachten Zweifeln wolle der Medienunternehmer zusammen mit der Gruppe und dem Verein arbeiten. "Es ist an uns, für klare Strukturen zu sorgen, die eine Arbeit für Ralf Rangnick möglich machen".



Grabosch kann Rangnick-Absage nachvollziehen Zugleich konnte Grabosch für die Entscheidung des ehemaligen Schalke-Trainers aber auch Verständnis aufbringen. Schalke sei eine Mannschaft, die "quasi schon abgestiegen ist", deshalb sei es "eine große Ehre, dass er sich überhaupt mit dem Verein beschäftigt", erklärte er. Die Hoffnung auf Besserung der Situation wolle er jedoch nicht aufgeben. "Vielleicht sieht es nach der nächsten Mitgliederversammlung auf Schalke anders aus."