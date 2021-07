Nach Auftakt-Pleite: Schalke-Torjäger Terodde bangt um Kapitän Latza – Drexler: "Brauchen langen Atem"

Latza hatte sich bei einem Foul an HSV-Profi Tim Leibold in der Frühphase des Spiels selbst das Knie verdreht, blieb daraufhin liegen und musste von der medizinischen Abteilung versorgt werden. Zwar spielte der defensive Mittelfeldspieler, der nach seiner Rückkehr aus Mainz ins Revier gleich zum Spielführer ernannt wurde, in der Folge zunächst weiter. Nach etwas mehr als einer halben Stunde war jedoch Schluss für Latza - er wurde durch Blendi Idrizi ersetzt.

Terodde trauerte zudem den vergebenen Tormöglichkeiten seiner Elf nach. Denn auch nach dem Hamburger Führungstreffer durch Moritz Heyer war für die Gelsenkirchener noch Gelegenheit, der Partie eine erneute Wende zu geben. Mit Blick auf seine Dreifach-Chance, als seine Versuche von der HSV-Defensive beim Stand von 1:1 binnen weniger Sekunden gleich dreimal abgeblockt wurden, stöhnte Terodde: "Es ist zum Kotzen." Der erst in dieser Woche vom 1. FC Köln verpflichtete Dominick Drexler, der auf Anhieb in der Startelf des Teams von S04-Trainer Dimitrios Grammozis stand, fügte hinzu: *"Dass wir ein Spiel verloren haben, ist scheiße, das muss man einfach so sagen. *Trotzdem weiß ich, was man für einen langen Atem braucht, da entscheidet nicht der erste Spieltag." Drexler hatte 2019 mit dem FC den Aufstieg geschafft.